شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يجري أول زيارة افتراضية إلى لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ.ف.ب

سيجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس زيارة افتراضية إلى لندن اعتباراً من، الأحد، في أول زيارة من نوعها على الإنترنت منذ تفشي جائحة «كوفيد-19» مطلع 2020، حسبما أعلن المتحدث باسمه. وكان من المقرر أن تُجرى الزيارة شخصياً، لكن بسبب الوضع الصحي المتردي في بريطانيا، رتبت السلطات البريطانية لزيارة افتراضية.

ويتضمن جدول أعمال جوتيريس المشاركة في فعالية، الأحد، في الذكرى الـ75 للجلسة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في قصر وستمنستر.

ومن المتوقع أن يوجه جوتيريس نداء من أجل شراكة عالمية متجددة للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم حالياً، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وسيشارك، الاثنين والثلاثاء، في جلسة مخصصة لمكافحة التغير المناخي، وسيجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب وكبيرة أساقفة كانتربري جاستن ولبي، بحسب دوجاريك.

وباستثناء زيارات إلى بلده البرتغال لضرورات عائلية بالكاد سافر جوتيريس الذي تنتهي مهمته نهاية العام، منذ الأيام الأولى للوباء. وفي كانون الأول/ديسمبر تمكن من القيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا؛ حيث ألقى كلمة أمام مجلس النواب.