شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعيد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» في السعودية، المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً؛ يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وقال بالهول: إن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من 9 يناير الجاري.

وأضاف: إن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

