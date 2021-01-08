انتقادات لـ«واتس أب» بسبب زيادة مشاركة البيانات مع «فيسبوك»

باريس - أ ف ب

تواجه خدمة «واتس أب» للمراسلة انتقادات، إثر طلبها من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين حول العالم، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها مشاركة مزيد من البيانات مع «فيسبوك» المالكة للتطبيق.

واشتكى مستخدمون كثر عبر «تويتر» في الساعات الماضية من منحهم الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع تفصيليا عليها، حيث سيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من فبراير/ شباط المقبل.

وتسعى المجموعة إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم من طريق «واتس أب»، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.

وقال ناطق باسم «واتس أب» في بيان، إن «التحديثات على إعدادات الخصوصية شائعة في القطاع، ونحن نمدّ مستخدمينا بكل المعلومات اللازمة للتحقق من التغييرات التي ستحصل اعتباراً من الثامن من فبراير/ شباط».

ولفتت الشركة إلى أن البيانات التي قد يجري تشاركها بين «واتس أب»، ومنظومة تطبيقات «فيسبوك» (بينها «إنستجرام» و«مسنجر»)، تشمل جهات الاتصال، ومعلومات الملف الشخصي، وهي لا تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة.

غير أن الشروط الجديدة تختلف بين الاتحاد الأوروبي، وبقية أنحاء العالم. ففي حالة الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، لن تُستخدم هذه البيانات سوى لتطوير خصائص مقدمة لحسابات المهنيين عبر «واتس أب بزنس»، وفق ما أوضحت «واتس أب» لوكالة فرانس برس.

ولا تتشارك «واتس أب» بيانات مستخدميها في أوروبا مع «فيسبوك»، إلا لتستخدمها الأخيرة في تحسين منتجاتها، أو إعلاناتها، وفق ناطق باسم خدمة المراسلة.

من جانيه، ألمح رئيس «تيسلا» إلون ماسك، في تغريدة عبر «تويتر»، إلى إمكان استخدام تطبيق «سيجنال» المنافس.

وذكّر ناطقون باسم المفوضية الأوروبية رداً على سؤال في الموضوع، بأن «فيسبوك» أُدينت سنة 2017 بدفع غرامة قدرها 110 ملايين يورو بسبب تقديمها معلومات مغلوطة خلال تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن صفقة شراء «واتس أب».