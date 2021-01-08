ختام المعسكر الداخلي لنادي الثقة للمعاقين

اختتم فريق ألعاب القوى مسابقات الميدان بنادي الثقة للمعاقين معسكره الداخلي، والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

قاد التدريبات خلال المعسكر الذي ضم 16 لاعباً ولاعبة، المدربة سعاد أتغبالت، وتم التركيز على تنمية وتطوير القدرات الفنية والبدينة للاعبات واللاعبين في مسابقات رمي الجلة والقرص والرمح والصولجان، لتجهيزهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية المقبلة والتي تأتي في مقدمتها المشاركة في التجمع المحلي الأول لألعاب القوى الذي سيكون ختام المعسكر والذي يعد اختباراً للاعبين؛ لقياس مدى تطورهم خلال فترة المعسكر.

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والفنية للنادي؛ لتوفير سبل التدريب العلمي والتحضير الأمثل للاعبين واللاعبات بالنادي.

وأضاف ابن خادم: إن إدارة النادي تسعى إلى توفير كافة البرامج التي تسهم في عودة أبطال الثقة إلى مستوياتهم وخاصة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ومن جهتها، أشادت كلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة بنجاح المعسكر وتحقيق أهدافه؛ حيث تم استغلال فترة إجازة المؤسسات التعليمية لتكثيف التحضير للمشاركة في البطولات، مؤكدة بأن إدارة النادي وفرت كافة وسائل الدعم والرعاية لهؤلاء الأبطال ثقة منها بإمكانات وقدرات لاعبينا في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشاد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي بالنجاح الذي حققه المعسكر موجهاً الشكر للقائمين عليه من كادر فني وطبي وإداري؛ حيث إنه بتضافر الجهود سوف يرتقي المستوى، وهذا ما تسعى إليه إدارة النادي خلال الدورة البارالمبية 2021 – 2024، والتي تم التخطيط لها منذ سنة ونصف السنة لتحقيق أفضل الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

ووجهت المدربة سعاد أتغبالت الشكر والتقدير إلى إدارة النادي؛ لتوفير كل سبل الدعم لإنجاح المعسكر، كما أشادت بالانضباط الذي ساد المعسكر التحضيري من قبل اللاعبين.

وأشادت البطلة الأولمبية عميدة لاعبات النادي، ثريا الزعابي، بالتنظيم المحكم الذي ساد المعسكر.

شارك في المعسكر 16 لاعباً ولاعبة وهم المخضرمة ثريا الزعابي، وشما وشيخة عبد العزيز، وخالد المرزوقي، ومحمد البلوشي، ومحمد عبد الله، وندى توفيق، وشهد محمد، وإيمان علي، وخولة عبد الوهاب، وأنس الحوسني، وفرحان إقبال، وتسنيم سامي، وهاجرة مانجاي، وفاطمة ناصحي، وعلي سلطان، وعبيده قصي.