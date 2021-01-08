شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة المساجد يحثون افرادالمجتمع على اخذ لقاح كورونا 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي

”الخليج 365”

حث أئمة المساجد، في خطبة الجمعة، المصلين وأفراد المجتمع، على أخذ لقاح كورونا الذي وفرته القيادة الرشيدة في الدولة، حرصاً منها على سلامة شعبها وحماية أبنائها.

وقالوا إن اللقاح يقوي به الله مناعتنا، ويحفظ صحتنا، إلى جانب الحفاظ على سلامة افراد المجتمع وحماية أرواحهم وأرواح أسرهم، ووقايتهم.

وأكدوا أن الحرص على الجسد والأخذ بأسباب عافيته، خير مطلوب، وأعز مرغوب، ولا يوجد شيء خير من العافية، خاصة أن العالم يعيش فترة عصيبة مع وباء كورونا، وينبغي علينا الأخذ بأسباب الوقاية منه، بفضل الله تعالى وكرمه.