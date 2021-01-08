618 طلاقاً خلال 2020.. أغربها انفصال بعد نصف قرن



أبوظبي:

آية الديب

كشفت بيانات إحصائية حديثة لحالات الطلاق المسجلة في المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، خلال عام 2020، وفقاً لنظام الزواج الإلكتروني الخاص بوزارة العدل، تسجيل حالتي طلاق، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على الزواج، وتسجيل حالة طلاق بين زوجين، بعد زواج أكثر من 49 عاماً.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد حالات الطلاق التي سجلت العام الماضي، وقل عمر الزواج فيها عن عام واحد 190، وسُجل طلاقان، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على الزواج، حيث سجلت أحدهما محكمة الشارقة الشرعية، والآخر محكمة الفجيرة الاتحادية، بينما سجلت محكمة عجمان الشرعية طلاق زوجين استمر زواجهما 4 أيام فقط، ومحكمة دبا الحصن الاتحادية طلاقاً بين بعد 5 أيام، ومحكمة عجمان الشرعية، بين زوجين مقيمين بعد مرور 9 أيام .

وبعد زواج استمر 49 عاماً و5 أشهر، سجلت محكمة الشارقة الشرعية، طلاق مواطن ومواطنة، تزوجا عام 1971 وانفصلا العام الماضي، وسجلت المحكمة ذاتها طلاقين آخرين بين أزواج مواطنين أحدهما استمر 44 عاماً والآخر 41 عاماً. بينما سجلت محكمة دبا الفجيرة الشرعية الابتدائية، طلاق زوجين مواطنين، بعد مرور 39 عاماً. وسجلت محكمة عجمان الشرعية، طلاق زوجين مقيمين، استمر زواجهما 38 عاماً.

وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق المسجلة خلال عام 2020 في الإمارات الأربع 618، وسجلت الشارقة أعلى الأرقام، حيث بلغت فيها 279 حالة، تلتها عجمان 184، فالفجيرة 94، وأم القيوين 61.

وبحسب جنسية الأزواج، بينت الاحصاءات أن حالات الطلاق المسجلة في الإمارات الأربع، كان بينها 290 بين أزواج مواطنين، و 180 بين مقيمين، و132 بين أزواج مواطنين وزوجات مقيمات، و 14 بين زوجات مواطنات وأزواج مقيمين.

