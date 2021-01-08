شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل يقسو على الطلبة بخماسية ونفط ميسان يعبر الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حقق أربيل فوزاً كبيراً على ضيفه الطلبة 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسوا حريري، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف أربيل الخمسة اللاعبون: بارزان شيرزاد «هدفين» في الدقيقتين 26 و68، وأركان أمير في الدقيقة، 35 وشيركو كريم «هدفين» في الدقيقتين 64 و81.

كما فاز فريق القاسم على ضيفه أمانة بغداد 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الكفل الأولمبي في بابل.

تقدم أمانة بغداد التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق المحترف بنيامين اوكورونكو، بينما سجل القاسم أهدافه الثلاثة عن طريق اللاعبين: علي كريم «هدفين»، في الدقيقتين 29 و50، وكرار عبد ياسر في الدقيقة 50.

كما فاز نفط البصرة على ضيفه السماوة، 2-1، سجل للسماوة إياد سدير في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، لكن لاعب نفط البصرة حيدر ساري أدرك التعادل في الدقيقة 28 ثم أضاف زميله أحمد فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبالنتيجة نفسها، فاز زاخو على ضيفه الميناء 2-1، سجل للميناء سيف جاسم في الدقيقة (27) من ركلة جزاء، بينما سجل اللاعب أمجد وليد هدف التعادل لزاخو من ركلة جزاء أيضاً، في الدقيقة 35، ومحمد جواد في الدقيقة 82.

وحقق نفط ميسان فوزاً صعباً على ضيفه الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف نفط ميسان، اللاعبان أحمد عبد الرزاق «هدفين» في الدقيقتين 5 و72، وكرار علي في الدقيقة 82، بينما سجل هدفي الحدود اللاعبان مصطفى هادي، وبلال خضير في الدقيقتين 30 و86.