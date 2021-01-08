بعد إقتحام أنصار ترامب ومقتل إمرأة .. القوات الأمريكية تؤمن الكونجرس بقبضة حديدية

الشارقة - اميمة ياسر - شددت القوات الأمريكية حراساتها المشددة حول مبنى الكونجرس، وذلك في أعقاب الأحداث المؤسفة والعنيفة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء 6 يناير من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

و قامت الشرطة بوضع سياج وحواجز حديدية طويلة يصعب تسلقها بمحيط مبنى الكونجرس لمنع تكرار اقتحامه مرة أخرى.

كانت واشنطن شهدت عدد من الأحداث غيرالمسبوقة في البلاد من قبل نتيجة لرفض الرئيس ترامب لنتائج الانتخابات وإصراره على أنها كانت مزورة، الأمر الذي دفع أنصار لتنظيم مظاهرات عنيفة انتهت باقتحام مبنى الكابيتول خلال الجلسة المتوقعة لتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.