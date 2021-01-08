شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 24 ساعة حصانة لأعضاء مجلس النواب 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم واحد وتنتهى الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب 2015، وذلك طبقا لما كفله الدستور فى التمتع بالحصانة البرلمانية، وكافة الحقوق التشريعية لمدة 5 سنوات، وبالتالى فإن أى دعاوى قضائية تقام تجاه أعضاء مجلس النواب سيتم نظرها بشكل طبيعى عقب رفع الحصانة البرلمانية عنهم حال عدم نجاحهم بالعضوية الجديدة وتمتعهم بحصانة جديدة.

وكان الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوى، قال إن النواب الفائزين فى الانتخابات الحالية لن يمارسوا مهام عملهم إلا يوم 10 يناير 2021 بعد يوم من انتهاء مدة البرلمان الحالى فى 9 يناير 2021.

ويعقد مجلس النواب الحالى أولى جلساته بدور الانعقاد الأول فى 10 يناير 2016، ووفقا للدستور يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا عبارة عن 5 سنوات ميلادية، ومن ثم فإنه وفقا للدستور من المفترض أن يستمر عمل المجلس الحالى حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من 9 يناير 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.