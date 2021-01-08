الأسبوع الأول من 2021.. زيادة الدينار الكويتي والريال السعودي مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفع سعر الريال السعودي والدينار الكويتي، خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد، مقابل الجنيه المصري، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 48.85 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع مقابل 48.77 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الريال السعودي، ليسجل أمس الخميس 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع مقابل 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا ليسجل 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع أمس الخميس.

وتراجع سعر الدينار البحريني، ليسجل أمس الخميس 40.44 جنيه للشراء و41.78 جنيه للبيع مقابل 40.49 جنيه للشراء و41.83 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.72 جنيه للشراء و40.91 جنيه للبيع مقابل 39.77 جنيه للشراء و40.96 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الريال القطري، ليسجل أمس الخميس 4.08 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الأردني، خلال أسبوع، ليسجل أمس الخميس 21.77 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع مقابل 21.79 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع.