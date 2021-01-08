تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تباينت أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، ارتفع سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 19.17 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني، خلال الأسبوع، ليسجل أمس الخميس، 21.22 جنيه للشراء و21.47 جنيه للبيع مقابل 21.32 جنيه للشراء و21.58 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الكندي، ليسجل أمس الخميس 12.29 جنيه للشراء و12.44 جنيه للبيع مقابل 12.27 جنيه للشراء و12.40 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 15.09 جنيه للشراء و15.30 جنيه للبيع مقابل 15.17 جنيه للشراء و15.31 جنيه للبيع.