مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. المنتخب الياباني لكرة اليد يزور الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبلت اليوم الجمعة منطقة الأهرامات الأثرية، المنتخب الياباني لكرة اليد والذي سيشارك في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

تأتي الزيارة في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذه البطولة، من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية للفرق المشاركة في البطولة ولجماهير المشجعين اللذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وخلال تواجدهم بالقاهرة للمشاركة في البطولة، حرص الفريق الياباني على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

جدير بالذكر أن المنتخب الياباني لكرة اليد، هو أول فريق مشارك في البطولة يصل إلى القاهرة.