زيت زيتون ودقيق فاخر.. كيف احتفظت أختان بجثة أبيهما لأكثر من 10 أيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها التحريات في واقعة احتفاظ أختين بجثة أبيهما بعد وفاته لأكثر من 10 أيام، وذلك داخل مسكنهم بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

مساء إحدى ليالي شهر ديسمبر الماضي، دخلت إحدى الأختين غرفة الأب فوجدته ملقى على الأرض بجوار السرير.

للوهلة الأولى ظنت الابنة "افتكرت إنه تعب ووقع؛ لأن عنده الضغط والسكر". أحضرت الابنة زيت زيتون ودقيقًا فاخرًا "من أبو 10 جنيه" -حسب اعترافاتها- فضلا عن شاش وقطن طبي من صيدلية قريبة.

لاحظت الأختان "الهدوم ضيقة على بابا" فأحضرتا مقصا في محاولة لتبديل ملابسه لكن دون جدوى "كانت ضيقة برده".

أحضرت الأختان الزيت والدقيق ودهنتا جسد أبيهما بالكامل ثم لفه "7 طبقات بالشاش والقطن".

نقلت الأختان جسد أبيهما إلى الصالة. استقر به الحال ملقى على ظهره بالأرضية كما لو أنه على قد الحياة.

اكتشاف الواقعة

نهاية الأسبوع الماضي، حضرت طليقة الرجل المسن لزيارته لكن ابنته الكبرى "جهاد" أخبرتها من وراء الباب "بابا مش موجود.. سافر البلد يحضر واجب عزاء".

بعدها حضر ابن شقيق الرجل بطلب من أبيه للاطمئنان على عمه لكن الرد لم يختلف "بابا قافل الباب".

شكوك راودت الأخ، لا سيما أنه كلما حاول مشاهدة شقيقه زعمت الأختان "بابا نايم يا عمو".

مكالمة هاتفية جمعت الأخ وطليقة شقيقه دفعته للتوجه إلى مسكنه بعد اتهامها لهم "هو مات وأنتم مخبيين عني؟".

رد فعل الأختين لم يتغير، رفضتا فتح الباب والسماح بدخول العم. رائحة كريهة صادرة من الشقة دفعت العم لاستخدام حيلة مكنته من الدخول؛ ليبدأ رحلة البحث عن أخيه حتى اكتشف الطامة الكبرى.

عثر على جثة شقيقه في حالة تعفن ملفوفًا في "شاش وقطن طبي" فأخطر شرطة النجدة التي أبلغت قسم بولاق الدكرور.

الشرطة

حضرت قوة بقيادة المقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة الغرب، والرائد أحمد صبري بمشاركة النقيبين أحمد مندور وأحمد أبورحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور.

واستمع الضباط لأقوال الشقيقتين "بابا تعب فجأة ولونه بدأ يتغير فلفيناه بالشاش والقطن" وقالت الكبرى "أنا كفنته زي الميت".

التحريات

التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير المباحث أشارت إلى أن المتوفى "محمد.ش." رقيب سابق بالقوات المسلحة تم ترقيته إلى ضابط قبل خروجه على المعاش.

التحق الضابط السابق بعدها للعمل بإحدى الشركات قبل أن يستقر به الحال في منطقة بولاق الدكرور رفقة ابنتيه بعد انفصاله عن زوجته.

ابنة المتوفى الكبرى حاصلة على ليسانس حقوق، انفصلت عن زوجها مؤخرا بسبب خلافات متكررة. أما أختها الصغرى طالبة في الفرقة الثانية (تعليم مفتوح).

يوم 22 ديسمبر الماضي، رصدت كاميرات المراقبة توجه إحدى الأختين إلى صيدلية قريبة أفاد المسؤول عن إدارتها "طلبت مني قطن وشاش طبي". وتبين لاحقا استخدامه في لف جثة الأب بعد وفاته.

تاريخ الوفاة

تحريات المباحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية والعميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، رجحت تاريخ الوفاة إلى اليوم السابق لشراء الابنة لبعض المستلزمات من الصيدلية.

حسب رواية الجيران، حضرت قوات الشرطة يوم الأحد الماضي -بعد مرور أكثر من 10 أيام على الوفاة- بناء على بلاغ من شقيق المتوفى لدى اكتشافه الواقعة.

أقوال الأختين

كشفت الأختان عن نص الحوار الأخير الذي دار بين الثلاثة قبل الوفاة.

"طلبنا من بابا ميروحش يصلي في الجامع علشان تعب قبلها" وقالت الأختان إنهما تحدثتا إلى والدهما "قلنا لك متروحش أديك تعبت".

حينها لاحظت الأختان تغير لون الأب تتذكر إحداهما "لقيت تحت عينه مسود شوية" فاستخدمت أحد الزيوت لتدليك تلك المنطقة ظنا منها أن ذلك سيكون له مفعول السحر.

طوال 10 أيام مكثت الأختان بجوار جثة الأب كما لو أنهما رافضتان لتصديق رحيله عن عالمهما من ناحية، وأن يوارى جسده التراب من أخرى بسبب شدة تعلقهما به.

واصطحبت الشرطة الأختين إلى ديوان القسم تمهيدا لعرضهما على مستشفى للأمراض النفسية والعصبية لبيان سلامة قواهما العقلية من عدمه. وجرى نقل الجثة المتيبسة إلى المشرحة تمهيدًا لتشريحها ودفنها.

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