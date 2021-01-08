أمريكا / وفاة ضابطٍ في أحداث الكونغرس

اسماعيل عبد الحي - أكدت شرطة الكونغرس الأمريكي مساء أمس الخميس، أن ضابطا يدعى برايان سيكنيك توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدي لإقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس الأربعاء، وفق "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة في بيان لها "كان الضابط سيكنيك يتصدى لأعمال الشغب يوم الأربعاء السادس من جانفي 2021، في مقر الكونغرس وأصيب أثناء إشتباكه بدنيا مع المحتجين".

وأوضح البيان أن سيكنيك عاد إلى مقر وحدته، حيث شعر بوعكة وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفى هناك في وقت لاحق الخميس.

وبوفاة الضابط إرتفعت حصيلة قتلى إقتحام الكابتول إلى 5 أشخاص، بينهم 4 من المحتجين.

وكان قائد شرطة واشنطن قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل 4 أشخاص بعد أن إقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.