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فلسطين تُسجل 822 إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

 أوضحت الكيلة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة و1405 حالات شفاء، مشيرة إلى أن

نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، وجود 105

مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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