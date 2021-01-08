السنغال تُسجل 8 إصابات بالحمى الصفراء مُنذ بداية العام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السنغال، عن تسجيل 8 إصابات بالحمى الصفراء وحالتي وفاة منذ مطلع العام الجديد.

وتستعد إدارة الوقاية التابعة لوزارة الصحة السنغالية لإطلاق حملة تطعيم ضد الحمى الصفراء، التي عاودت الظهور في إقليمي تامباكوندا وكيدوغو شرقي السنغال، في خضم جائحة كورونا، وذلك قبل نهاية الأسبوع الثالث من

شهر يناير الجاري.

وشدد مدير إدارة الوقاية الدكتور الحاج مامادو ندياى، في تصريح صحفي، على أهمية أتخاذ تدابير استجابة كبيرة حتى لا تواجه هاتان المنطقتان، في السنوات القادمة، وباء لأن ناقل هذا المرض ما هو

إلا بعوضة.

وتابع المسئول السنغالي: "على الرغم من أن السنغال أجرت تطعيمًا جماعيًا في عام 2007، إلا أن الجزء الشرقي من البلاد يعتبر معرضًا لخطر كبير لانتقال الحمى المتوطنة، في ظل هذه الظروف، ويظل الأشخاص غير المحصنين عرضة للعدوى".

وأكد المسئول السنغالي، أن وباء كورونا لن يربك أنشطة التطعيم الروتينية، كما يخشى بعض الخبراء، وأن "كل شيء جاهز لبدء التطعيم".