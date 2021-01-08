مصرع 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة شرق ماليزيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، مصرع ستة أشخاص على الأقل، وإجلاء نحو 50 ألفا آخرين من منازلهم عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أنه تم إغلاق العديد من الطرق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي

يربط ولايات الساحل الشرقي.

وفي وقت سابق تعرض حوالي 600 شخص يعيشون في منازل بمنطقة لونغ بيمانج النائية في شمال سراواك للفيضانات الجارفة بعد كميات كبيرة من الأمطار.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في سراواك إنها تحاول إجلاء السكان من البيوت التي

غمرتها الأمطار.

وقالت في آخر تحديثاتها: "تضررت أربع تجمعات سكنية، وبدأت الفيضانات في حوالي الساعة الرابعة فجرا وما زال منسوب المياه يرتفع".

لكنها أضافت أنه لا يوجد إخلاء حتى الآن، مشيرة إلى أن موظفي الإدارة موجودون في الموقع للاطمئنان على حالة المتضررين.

هذا وزاد الطقس العاصف في أجزاء من شمال ووسط ساراواك خلال الأسبوع الماضي من المشاكل التي تعاني منها الولاية بسبب جائحة كوفيد -19.