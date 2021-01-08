تأجيل محاكمة نتنياهو لأجل غير مسمى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 3:52 مساءً

أجلت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك إلى أجل غير مسمى بسبب الإغلاق المشدد، الذي فرضه الكيان الإسرائيلي يوم أمس الخميس لاحتواء ”كوفيد-19“.

وفي التفاصيل، وبدأت محاكمة نتنياهو في الـ24 من شهر أيار/مايو الماضي في جلسة حضرها شخصيا، ومن المقرر أن يمثل في الـ13 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، للرد رسميا على الاتهامات، التي اعتبرها في أيار/مايو ”سخيفة“.

وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية في بيان الجمعة: ”في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 كانون الثاني/يناير 2021 ألغيت بسبب الاغلاق“، وقال البيان: ”سيعلن الموعد الجديد لاحقا“. بحسب “إرم نيوز”.

ويأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامي نتنياهو تأجيل جلسة يوم أمس الأربعاء، بعد أن قالوا إنهم“ بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخرًا“، حيث جمع فريق الادعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماته.

ونتنياهو، البالغ 71 عاما، أمضى 14 عاما منها في السلطة، متهم بتلقي هدايا تقدر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات من شخصيات متمولة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.

كما اتهم بالسعي إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.