شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تجتاح اليابان وتقطع الكهرباء وتعطل النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت عاصفة ثلجية قوية اليوم الجمعة مناطق على طول بحر اليابان ، ما تسبب في اضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن منظومة الهواء البارد قد تجلب رياحا خطيرة وأمواجا عالية وثلوجا كثيفة وعواصف ثلجية في الشمال ومناطق على جانب البلاد من بحر اليابان.

وزاد تساقط الثلوج الجديد تراكم الثلوج إلى 156 سنتيمترا في مدينة جوتسو وإلى 98 سنتيمترا في أوموري وإلى 83 سنتيمترا في توياما، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".