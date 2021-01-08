شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: "لقاح فايزر" فعال بنسبة 95% ضد"كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت دراسة حديثة أن اللقاح الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية فعال ضد السلالتين المتحورتين والأكثر قابلية للانتقال لفيروس كورونا اللذين ظهرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ووفقا لنتائج أولية للبحث الذي أجرته شركة "فايزر" وكلية الطب بجامعة تكساس الأمريكية، فإنه من المرجح أن يكون للقاح فعالية بنسبة 95 في المئة ضد هذه المتغيرات.

وأجرى الباحثون فحوصات مخبرية على عينات دم من 20 مريضا تلقوا لقاح فايزر/ بيونتيك. ووجدوا أن العينات تحتوي على مستويات معادلة للأجسام المضادة التي تعمل ضد هذه السلالات.

وتؤكد النتائج افتراض علماء المناعة أنه على الرغم من أن الفيروس يتحور شكله عن طريق الطفرات، فإن اللقاحات الحالية من المفترض أن تظل فعالة ضدها.

ونشرت النتائج أمس الخميس (التوقيت المحلي)، لكن لم يتم نشرها بعد في مجلة علمية ولم تتم مراجعتها من قبل خبراء مستقلين.