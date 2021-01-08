"النواب" الأمريكي يهدد ببدء إجراءات عزل ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هددت مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي كاثرين كلارك بالبدء باجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حال لم يتحرك نائبه.

وقالت كلارك، خلال مؤتمر صحفي: "إذا لم يتحرك نائب الرئيس لعزل ترامب، فسيمضي المجلس قدما في إجراءات عزله".

وأضافت أن "المجلس سيبدأ إجراءات عزل الرئيس ترامب واتهامه بالتقصير بحلول منتصف الأسبوع المقبل".



وحذرت من أنه إذا لم يتحرك المجلس لعزل ترامب، فسيتم "تدمير الديمقراطية الأمريكية".



وتأتي تهديدات كلارك بعد يومين من مطالبتها بإقالة ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

واتهمت ترامب بخيانة البلاد والدستور، داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب الذين تجمعوا في محيط البيت الأبيض، ثم توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.



وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واقتحامه.

