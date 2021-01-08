اقتصاد الخليج.. تقدم إماراتي والسعودية تنقذ "أوبك+"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت مؤشرات اقتصادية إيجابية لكل من الإمارات والسعودية، في وقت تواجه فيه مختلف دول العالم تحديات مختلفة ناجمة عن المخاطر الصحية.

وأظهر مسح الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في ديسمبر/ كانون الأول بفضل زيادة المبيعات والطلب على الصادرات.



وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 51.2 في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 49.5 في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، متخطيا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وعاد الإنتاج للنمو وزادت الأنشطة الجديدة أيضا في ظل دلائل تشير لارتباطه بطلب أكبر من الخارج لاسيما من دول الخليج مع استمرار خصومات الأسعار؛ فيما زادت طلبيات التصدير الجديدة بأقوى وتيرة في 15 شهرا.

وبعد اجتماعات متواصلة ليومين اتفق تحالف أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الشهرين المقبلين، مع تعهد سعودي بتخفيضات طوعية.

كما تم الاتفاق على زيادة إنتاج روسيا، وكازاخستان، معا بـ 75 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين.





وقالت السعودية إنها ستنفذ تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي حجمها مليون برميل يوميا في فبراير/شباط ومارس/ آذار المقبلين؛ في إطار اتفاق يُبقي معظم أعضاء أوبك+ بموجبه الإنتاج دون تغيير في ظل إغلاقات جديدة لاحتواء فيروس كورونا.

وبسبب القرار السعودي، قفزت أسعار النفط أكثر من 5% أثناء التعاملات، الثلاثاء، بينما يتأجج التوتر في الشرق الأوسط عقب احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية.

الكويت

وفي الكويت، أعلن مجلس الوزراء الكويتي إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات التجارية يوم السبت المقبل مع فتح الحدود البرية والبحرية.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان، الإثنين، أن الوضع الصحي في البلاد بات مستقرا والإحصاءات والبيانات تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.

وأكد المجلس أن صحة الإنسان هي من الأولويات التي تحرص الحكومة عليها وأن دولة الكويت كانت من الدول السباقة التي تسعى لتوفيراللقاح الآمن للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وكانت الكويت قد أغلقت الأسبوع الماضي المجال الجوي أمام الرحلات التجارية والمنافذ الحدودية والبحرية حتى الأول من كانون ثان/يناير 2021.

سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، فقد اتخذت قرارا بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية، إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة. وأصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة.

وبموجب المرسوم، تحول سوق مسقط للأوراق المالية، وهي بورصة السلطنة، إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني المملوك للحكومة.

قطر

وفي قطر، اتفقت السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية اعتبارا من مساء الإثنين الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.

كذلك، أعلن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الإمارات أن الدولة ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017.

يأتي ذلك عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.