شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستقبل الأعضاء المعينين الأحد المقبل لاستخراج كارنيهات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزى، استقبال النواب المعينين لاستلام كارنيه العضوية، والحقيبة البرلمانية، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير الجارى، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.

وهنأ المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، النواب الجدد قائلا:" يسعدني أن أهدي لسيادتكم أطيب التهاني لتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهي ثقة كبيرة وضعت فى أهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما ".

جدير بالذكر، أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذي أكد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس النواب الصادر رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 1 لسنة 2016 ، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرار يعين عضوا بمجلس النواب كل من:

السيدة / إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز .

السيدة / عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى .

السيدة / فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى .

السيدة / هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز .

السيدة / داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى .

السيدة / منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس .

السيدة / جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى .

السيد / محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر .

السيدة / نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى .

-السيدة / آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى .

-السيد / محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش .

-السيدة / دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين .

السيدة / دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس

السيدة / نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى .

-السيد / جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد .

-السيد / حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .

-السيد / حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .

-السيد / عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد .

-السيد / كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله .

السيد / فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى .

-السيدة / ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة .

-السيد / علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .

-السيد / محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد .

-السيد / منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان .

-السيد / عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل .

-السيدة / دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى .

-السيد / ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل .

السيد /إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى.