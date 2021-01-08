شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة": برلمان 2021 انتصارا كبيرا لسيدات مصر فى عصرهن الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى عضوات مجلس النواب المعينات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى برلمان مصر 2021.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخصيصه نصف قائمة التعيينات بمجلس النواب للمرأة، مما يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين المرأة وتعكس ثقته بقدراتها وإيمانه العميق بإمكاناتها.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27%، لافتة إلى أن هذه النسبة غير المسبوقة قد فاقت نسبة الـ 25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكدة أن هذا يعد انتصاراً كبيراً ومكتسبا جديداً للمرأة المصرية سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبى، فضلاً عن أنه سوف يساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولى فى مجال التمكين السياسى للمرأة، مؤكدة أن هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضًا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن قائمة النائبات المعينات تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها، معبرة عن سعادتها أن القائمة تضم نخبة متميزة ومتنوعة من خيرة سيدات مصر من مختلف المجالات، ما يساهم فى إثراء التجربة البرلمانية، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن الهام تحت قبة البرلمان.