شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية سيناء على رأس أهداف هيئة الثروة المعدنية بالموازنة العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية المشاركة فى تنمية سيناء باستكمال الخرائط الجيولوجية وإجراء بعض الدراسات التفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لإقامة مشروعات صناعية تعدينية فى سيناء، مثل مصنع الأسمنت والسيراميك والطوب الطفلى والرخام والكيماويات، وإعداد دراسات تفصيلية لعدة مناطق، يتم اختيارها لاستكشاف وتقديم الخامات بجنوب الوادى بالبحر الأحمر وأسوان والسويس، مثل خامات الكوارتز والنحاس والذهب والأحجار الجيرية وغيرها.

وتتمثل الخطة الاستثمارية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2020/2021، فى عدد من الأهداف والسياسات المستقبلية، أهمها طرح مزايدة عالمية عن خام الذهب أو خامات أخرى بالصحراء المصرية لاستغلال خامات أكاسيد الحديد والرصاص والزنك والقصدير والفلسبار وغيرها.

بالإضافة إلى تطوير مركز المعلومات وإعداد قاعدة إطلاع جديدة مزودة بأجهزة حاسب متطورة وتحويل المكتبة إلى صورة رقمية لسهولة الحصول على المعلومات وتداولها، وإعداد برامج تدريبية لتدریب شباب الجيولوجين من العاملين بالهيئة فى مجالات التخريط الجيولوجى واستكشاف وتقييم الخامات والدراسات الجيوتقنية والبيئية وغيرها.

وقد وضعت الهيئة عددا من المشروعات المُخطط تنفيذها خلال العام المالی 2020/2021 وأهمها، مشروع استكشاف وتقييم الخامات بسيناء، ويهدف هذا المشروع إلى إقامة مناطق صناعية تعدينية ومجتمعات عمرانية جديدة لتعمير سيناء وخلق فرص عمل جديدة فى أماكن تلك الخامات فى إطار الخطة العامة للدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.