شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: ترأسى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد "هدية من ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ترأسها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، الذى سينعقد يوم الثلاثاء، كونها أكبر الأعضاء سنا هو شرف كبير ومسئولية كبيرة أيضًا، مضيفة: "دى هدية من ربنا ليا".

وأضافت النائبة فريدة الشوباشى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية تقدر وتعظم دور المرأة المصرية، وتولى اهتمام كبير لها فى كافة المجالات، وهذا ظهر فى تواجد المرأة بكل المؤسسات بالدولة، بعكس ما كان فى العصور الظلامية السابقة التى حاولت فيه جماعة الإخوان أن تقلل من شأن المرأة المصرية ودورها فى المجتمع.

وكان المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، قد قال إن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والتى ستنعقد يوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم 12 يناير الجارى الساعة 11 صباحا.

وأضاف فوزى، أن الجلسة ستبدأ برئاسة فريدة الشوباسى، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مضيفا أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهى بانتخاب رئيس المجلس، حيث إنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس يصعد الرئيس المنتخب للمنصة، ويتسلم إدارة الجلسة.