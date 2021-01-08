اخبار العالم

"الكمامة للجميع".. شعار احتفالات عيد الميلاد في سوهاج/ صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

حرص المئات من الأخوة الأقباط المحتفلين بأعياد الميلاد بمحافظة سوهاج، والمهنئين لهم من المسلمين على الاحتفال في الأجواء المحدودة، بارتداء الكمامة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من .

والتزمت أماكن الألعاب الترفيهية والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عن طريق قياس درجة حرارة المواطنين المترددين على الأماكن باستخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

وشهد استاد سوهاج الرياضي وكورنيش النيل الشرقي والغربي والمراكب والبواخر العائمة بمدينة سوهاج إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد عن غيرهم من الأماكن الأخرى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا