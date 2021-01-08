"راديو تون".. الأفلام المصرية القديمة على طريقة "الكارتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

على إيقاع الراديو وبرسومات ملونة يُحوّل إسلام فكري الأفلام المصرية إلى كارتون، يستوحي الأفكار من أفلام ومسرحيات مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"عوكل" و"مدرسة المشاغبين"، مُحاولًا برفقة عادل السيد العودة لسلوكيات الشخصية المصرية الموجودة في الشارع المصري، عبر مشروع "راديو تون".

ما دفع فكري في صناعة تلك الفيديوهات كانت رؤيته لما يُقدم من أفلام ومسلسلات حديثة "من أيام بكار يمكن مشفناش شخصية شبهنا كمصريين"، حيث يرى أن معظم ما يقدم حاليًا من سينما وتلفزيون لا علاقة له بالواقع، مُسترجعًا حنينه لشخصيات مثل بكيزة وزغلول، وشخصية البواب التي لعب دورها أحمد زكي في "البيه البواب"، وشخصية "اطاطا" التي لعب دورها محمد سعد في فيلم "عوكل": أهي دي شبه تيتا بتاعتنا اللي في البيوت المصرية.

كذلك شعر فكري -وهو مخرج رسوم متحركة بالأساس- أن الطفل المصري لم يعد لديه كارتون مصري مثلما تربى هو على "بكار"، لذا قام برسم الممثلين بشكل كارتوني "دلوقت الطفل بيتفرج يا إما على قنوات أطفال خليجية أو أجنبية"، بينما يقوم السيد بعمل التحريك.

صنع الفريق العديد من الفيديوهات المستوحاة من الأفلام المصرية، من بينها مشهد مقتطع من فيلم "فول الصين العظيم"، والذي تلقاه رواد الفيسبوك بمحبّة كبيرة، حتى وصل لصفحة الفنان محمد هنيدي "والفيديو تخطى المليون مشاهدة"، يرى فكري أن ردود الفعل على الفيديوهات جيدة "الناس واخدة بالها إن احنا بنعمل حاجة محترمة"، حيث يبتعد فكري في الفيديوهات عن الألفاظ الخادشة من وجهة نظره "بحاول أشد الناس بالإفيهات اللي بيحبوها، اللي مفيهاش ايحاءات أو ألفاظ زي الإفيهات بتاعة اليومين دول".



جمهور "راديو تون" لم يقتصر فقط على الكبار، بل الصغار أيضًا كما أراد فكري، حيث تلقى ذات مرة رسالة من أم تبلغه بحُب ابنها الصغير للفيديوهات الكارتونية "قالتلي ابني متابع الشغل وبيحب الرسم، وسألتني يعمل ايه عشان ينمي موهبة الرسم عنده".

لازال هناك المزيد من أرشيف السينما والمسرح يستوحي منه فكري، بل تعتبر خطوة مبدئية فحسب يعمل عليها فكري، فيما يؤمن أنه يجب صناعة شخصية مصرية كرتونية بروح عصرية، وهو ما يسعى لعمله الآن "بنحاول نعمل شخصية مصرية شبهنا"، لكنه يحتاج كذلك إلى جهة إنتاجية كبيرة تُساعده في خطوته "بنجهز لحلقة كويسة بس عايزين إنتاج يقف معانا، عشان نكبر المشروع".