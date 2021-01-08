البيان الأول للجنة أزمة كورونا بالأوقاف: إعادة فتح 16 مسجد مخالف للإجراءات بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة، قررت فتح سبعة مساجد بدمياط أول أمس، بعد غلق دام لمدة أسبوع.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن قرار فتح المساجد المغلقة بدمياط جاء بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات، وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ والتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقررت اللجنة فتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء أمس، بناء على مذكرة المديرية بعد غلق تراوح بين سبعة إلى ثلاثة أيام، بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية يوم الخميس 7/ 1 بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.

وأكدت الوزارة أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالإجراءات، مشددة على أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أي مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية، مع إحالة أي مقصر من العاملين بالأوقاف في متابعة ذلك للتحقيق.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

قررت وزارة الأوقاف، سحب قرار الدكتور محمد مختار جمعة بتفويض وكلاء الوزارة بغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، وإسناد الأمر للجنة أزمات تم تشكيلها بالديوان العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، الدكتور أحمد عبدالرؤوف، مدير عام الشؤون القانونية، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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