"الصحة العالمية": الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقي لقاحات كورونا نهاية يناير الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحّة العالميّة أنّ الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقي أولى اللّقاحات ضدّ "كوفيد-19" بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.

وقالت كيت أوبراين مسؤولة اللقاحات في المنظمة خلال مناظرة نظّمتها "الصحّة العالميّة" على الإنترنت إنّ برنامج "كوفاكس" أبرم اتّفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

ويهدف برنامج "كوفاكس" الدولي الذي أطلقته منظّمة الصحّة العالميّة بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضدّ "كوفيد-19".

ويسعى "كوفاكس" إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 % من السكّان في كلّ البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.