شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار موقف للسيارات في نابولي يهرع بفرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار موقف سيارات بمستشفى في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، مما أدى إلى طمر عدة سيارات تحت الانقاض.

وتوجهت فرق الطوارئ إلى الموقع مع الكلاب البوليسية صباح اليوم الجمعة للبحث عن ضحايا الحادث.

وبلغت مساحة المنطقة المنهارة حوالى 500 متر مربع. وأظهرت الصور تصاعد سحب من الدخان بالموقع.

ولم يتم تأكيد سبب الانهيار. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أنه كان بسبب انفجار أثناء الليل.

وذكرت محطة الإذاعة العامة "راي 1" أنه تم إجلاء المرفق الخاص بالمستشفى المخصص لمرضى فيروس كورونا.