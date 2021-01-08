شكرا لقرائتكم خبر عن تايلند : مستعدون للموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة تايلاند في بيان اليوم الجمعة أن لديها ميزانية كافية للتعامل مع الموجة الجديدة لجائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الحكومة وافقت على تخصيص 66ر4 مليار بات لدعم خدمات الرعاية الصحية العامة بما في ذلك تكاليف مواد المختبرات والإمدادات الطبية واللقاحات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ترايسوري تايزاراناكول في البيان إن التفشي الحالي في تايلاند ينطوي على مخاطر عالية لحدوث المزيد من الإصابات وسيتعين على الأمة الاستعداد للتعامل مع انتشار الفيروس في مناطق جديدة.

وسجلت تايلاند 205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي الآن 9841 حالة.