الجيش الجزائري يبطل مفعول قنبلة شمالي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الجزائري اليوم الجمعة، إبطال عناصره مفعول قنبلة تقليدية بولاية بومرداس القريبة من العاصمة شمالي البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله أوضحت فيه بأن العملية تمت خلال دورية عسكرية بمنطقة "زموري" الساحلية بالناحية العسكرية الأولى، حيث تدخلت على الفور فرقة من المصالح المختصة التابعة للجيش لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها.



ولم توضح الوزارة إن كانت القنبلة من مخلفات فترة التسعينيات حيث ترك الإرهابيون آلاف القنابل في الجبال والمرتفعات التي كانوا يتحصنون بها، أم أن القنبلة حديثة، خصوصا وأن بومرداس الواقعة شرقي العاصمة كانت من المناطق "الساخنة" بالعمليات الإرهابية سنوات العشرية السوداء.





وشدد "الدفاع الجزائرية" على أن العملية تأتي لتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش الجزائري لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

ويشن الجيش الجزائري عملية عسكرية ضد معاقل الإرهابيين بمرتفعات تيبازة منذ مطلع العام الجاري.





والأحد الماضي، وصف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، النتائج التي حققتها القوات المسلحة ضد معاقل الإرهابيين بمرتفعات "تيبازة" بـ"النصر والعملية الناجحة".