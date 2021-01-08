50 ألف دولار مكافأة مقابل معلومات بشأن "قنابل الكونجرس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جائزة لمن يدلي بمعلومات عن واضعي القنابل الأنبوبية في واشنطن خلال اقتحام الكونجرس.

وقال "إف بي آي"، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه يعرض مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان المسؤولين عن وضع القنابل أو توقيفهم أو إثبات إدانتهم.

وأوضح أنه قرابة حوالي الساعة الواحدة مساء يوم 6 يناير/كانون الثاني، تلقى العديد من وكالات إنفاذ القانون بلاغات بشأن قنبلة أنبوبية مشتبه فيها بمقر اللجنة الوطنية الجمهورية في العاصمة واشنطن.





وأشار البيان إلى ورود بلاغ ثان حوالي الساعة 1:15 مساء اليوم ذاته بشأن قنبلة أنبوبية أخرى مشتبه فيه بنفس المواصفات بمقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من أي شخص لديه معلومات بشأن المسألة التواصل معهم عبر رقمهم أو رسالة عبر الموقع الإلكتروني، أو حتى التواصل مع أقرب مكتب محلي تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو سفارة أمريكية أو قنصلية.

ومساء الأربعاء، اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.

لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن.



وفي أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، اقتحم المحتجون الحواجز الأمنية المعدنية وحطموا نوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الفوضى، منهم امرأة بعيار ناري وثلاثة أشخاص بسبب طوارئ طبية.

وحاصر البعض قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء بالداخل، وأخذوا يطرقون على أبوابها. وكدس ضباط الأمن قطع الأثاث خلف الباب وأشهروا أسلحتهم قبل أن يساعدوا الأعضاء على الهرب.

وبحلول ليل الأربعاء، استأنف الكونجرس بمجلسيه المناقشات، قبل أن تتم المصادقة صباح الخميس على فوز بايدن بالرئاسة.