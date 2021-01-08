تركيا تقصف الحسكة السورية مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض ريف الحسكة في الشمال السوري لقصف تركي جديد بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستهدف تركيا الحسكة حيث تتركز قوات سوريا الديمقراطية بين الحين والآخر، لكنها كثفت قصفها منذ أواخر العام الماضي.

وإلى جانب الاعتداءات التركية العسكرية عمدت أنقرة لتعطيش سكان المحافظة الشمالية في سوريا ذات الأغلبية الكردية.

وخلال عام قطعت تركيا نحو 8 مرات المياه عن محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها لمدينة رأس العين. ودفع هذا الانتهاك السكان للجوء إلى حفر آلاف الآبار بحثا عن المياه.

وبات سلاح التعطيش والتجويع والحصار الاقتصادي مجموعة آليات تلجأ إليها القوات التركية بمساندة مليشيات لفرض عقاب جماعي على سكان المدينة والقرى التابعة لها منذ سيطرتها عليها في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.