شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: فتح جميع المنافذ مع قطر.. وسنعمل على إنهاء المسائل العالقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركة القادمة والمغادرة، إذ تم توجيه الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أعلن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات خالد عبدالله بالهول، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.