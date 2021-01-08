شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تركيا - اليونان إلى المربع الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد التوتر إلى نقطة الصفر بين تركيا واليونان مجدداً بسبب ممارسات نظام أردوغان، بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي، وكشفت وسائل إعلام يونانية اليوم (الجمعة)، أن أنقرة أصدرت إنذارين بحريين جديدين من أجل إجراء مناورات عسكرية بشمال وشرق بحر إيجه خلال الأسبوعين القادمين. وتأتي تلك الخطوة التركية لتشعل من جديد فتيل الغضب والتوتر بين أثينا وأنقرة.

وكانت اليونان حذرت من المناورات التركية في إيجه وشرق المتوسط، مؤكدة أنها تسعى للتهدئة، وداعية تركيا للامتناع عن الأعمال الأحادية والتصريحات والإجراءات الاستفزازية.

يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت هدوءاً نسبياً ودعوات لمفاوضات بين البلدين سعيا لتذليل العقبات، برعاية بعض الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا.

وتوترت العلاقة بين البلدين منذ أشهر على خلفية تنقيب أنقرة عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط، ما دفع الاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر إلى فرض عقوبات على سلوك تركيا «غير القانوني والعدائي» في البحر إزاء كل من اليونان وقبرص. وأرسل كلا البلدين سفناً حربية للمنطقة، كما أجريا مرات عدة تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي كريت وقبرص وساحل تركيا الجنوبي، بينما تضاعفت معارك المحاكاة بين الطيارين اليونانيين والأتراك فوق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.