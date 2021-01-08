شكرا لقرائتكم فيديو لقصف حوثي يمطر قرية.. والإرياني: "جريمة حرب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، "الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز" والتي أسفرت عن مقتل العشرات.

ومشاركا فيديو للقصف الحوثي، كتب الإرياني على تويتر الخميس: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد".

قصف ونهب ممتلكات

كما شدد على أن "ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم".

إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بإدانة تلك الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة.

من تعز (أرشيفية)

يذكر أن مصادر محلية كانت أوضحت أمس الأربعاء أن عناصر الميليشيات داهمت 18 منزلاً للمواطنين في الحيمة وفجرت منزلين، فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الحوثي الذي كان عنيفاً، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الميليشيات هاجمت الحيمة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة ومسلحين حوثيين، حاولوا إجبار عدد من شباب القرية على القتال في صفوفهم.