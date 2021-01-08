شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فتاوى مثيرة للجدل أطلقها مبروك عطية.. ميتة كورونا عقاب وطلاق سليطة اللسان أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر مبروك عطية دائما بإثارة الجدل حوله بحثا عن التريند، حيث إنه يظهر من حين لآخر عبر الشاشات من أجل إطلاق الآراء الغريبة والمثيرة، ويرصد الخليج 365، أبرز الفتاوى المثيرة للجدل التى أطلقها مبروك عطية.

شهادة الزور لا تبطل الصيام

أفتى أن الصيام يعنى عدم الاقتراب من الطعام والشراب أو الجِماع، وأنه إذا نطق الصائم بالسب أو حتى شهادة الزور فلا يبطل صيامه ما دام لم يقترب من الأكل، ما أثار جدلا واسعا وقتها.

لا يجوز للزوجة المبيت عند أهلها

ضمن سلسلة الفتاوى المثيرة، قال مبروك عطية إنه لا يجوز للزوجة المبيت عند أهلها، طالما لم تكن والدتها مريضة ولا تقوم على رعايتها، وأنه ينبغي مراعاة أنها أصبحت متزوجة ومسئولة عن زوجها، ومبيتها عند أهلها بدون سبب لا يجوز.

السجاير مش حرام

أفتى الشيخ مبروك بعدم حرمانية التدخين، وقال إن الشخص الوحيد الذى حرم السجائر هو مفتى الديار الأسبق نصر فريد واصل، متسائلا: «لما هى حرام زى ما قال مفتى الديار، ليه لم تمنع المتاجرة فيها؟".

طلق سليطة اللسان

ذكر الدكتور مبروك عطية، أن طلاق الرجل لزوجته سليطة اللسان مستحب، كما أن حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق حديثًا ليس بصحيح ولا يصح الاحتجاج به.

"تبقى واطية" لو صرفتى على جوزك وعيالك

ضمن العديد من التصريحات الغريبة والمثيرة، وصف الدكتور مبروك عطية ما تعيشه المرأة فى الوقت الحالى مع زوجها بـ"الواقع الكافر" لتغير طبيعة البشر بحسب قوله، فالزوج هو من يصرف على بيته وزوجته وأطفاله، لكن ما يحدث عكس ذلك، ووصف أن موافقة الزوجة على ذلك يعد «خنوعا، وقلة دين، وقلة كرامة لأنها ارتضت بذلك، وهذا ما شجع الذكور وليس الرجال، على الاستمرار في ذلك»، قائلا: "تبقى واطية لوصرفتى على جوزك وعيالك".

كورونا عقاب إلهى إذا لم نتوصل لعلاج

قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن كورونا تكون عقابا إلهى إذا انتشرت انتشارا لا يحد ولا يواجه، وليس له من سبيل إلى علاج، أما لو ظهر له دواء فهو ابتلاء.

الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء أسوأ ميتة

وضمن الكثير من الفتاوى المثيرة خرج الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بفتوى أثارت الجدل، وقال فيها: "المتوفين بالوباء ليسوا شهداء" وإنما "انتقام وأسوأ ميتة"، وشبه ضحايا الكوارث والأوبئة بـ"قوم لوط".