شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للنواب: الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 برئاسة فريدة الشوباشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والتى ستعقد يوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يوم 12 يناير الجارى الساعة 11 صباحا.

وأضاف فوزى، أن الجلسة ستبدأ برئاسة العضو فريدة الشوباسى، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين، وهما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مضيفا أن رئاسة الشوباشى للجلسة تنتهى بانتخاب رئيس المجلس، حيث أنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات رئيس المجلس يصعد الرئيس المنتخب للمنصة، ويتسلم إدارة الجلسة.

وتابع فوزى قائلا: الجلسة ستبدأ أعمالها بقيام رئيس الجلسة فريدة الشوباشى، بافتتاح الجلسة، بأن تقول "بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة"، تتبعها بتلاوة الأية الكريمة "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، ثم معاونيه أصغر النائبين سنا، ثم باقى النواب بشكل فردى.

ويقول المستشار فوزى: لابد أن يؤدى العضو اليمين كما جاء نصه بالدستور دون زيادة أو نقص أو إضافة، مشددا على أن النائب يبدأ ممارسة مهام العضوية عقب أداء القسم، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستتولى توزيع نص القسم مكتوبا قبل الجلسة مع كل نائب ونصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وأضاف: لا يوجد أى مناقشات فى الجلسة قبل أداء الأعضاء اليمين الدستورى.