ونستعرض من خلال السطور التالية المشروعات التى سيتم توجيه تلك الاستثمارات لها:

القاهرة - سامية سيد - تضمنت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، تخصيص نحو 18.8 مليار جنيه استثمارات للهيئة القومية للأنفاق خلال السنة المالية 20/2021.

شكرا لقرائتكم خبر عن 18.8 مليار جنيه استثمارات القومية للأنفاق خلال العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية