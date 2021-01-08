شكرا لقرائتكم خبر عن 18.8 مليار جنيه استثمارات القومية للأنفاق خلال العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضمنت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، تخصيص نحو 18.8 مليار جنيه استثمارات للهيئة القومية للأنفاق خلال السنة المالية 20/2021.
ونستعرض من خلال السطور التالية المشروعات التى سيتم توجيه تلك الاستثمارات لها:1- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة / مطار القاهرة) باستثمارات قدرها 5.4 مليار جنيه
2- المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع (مدينة نصر / ميدان الرماية) باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه3- مشروع تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة بجملة الاستثمارات قدرها 3.4 مليار جنيه
4- مشروع القطار الكهربائى لربط العاصمة الإدارية بالمدن العمرانية الجديدة باستثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه5- خطى المونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه