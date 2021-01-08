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18.8 مليار جنيه استثمارات القومية للأنفاق خلال العام.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، تخصيص نحو 18.8 مليار جنيه استثمارات للهيئة القومية للأنفاق خلال السنة المالية 20/2021.

 ونستعرض من خلال السطور التالية المشروعات التى سيتم توجيه تلك الاستثمارات لها:

1- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة / مطار القاهرة) باستثمارات قدرها 5.4 مليار جنيه

2- المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع (مدينة نصر / ميدان الرماية) باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه

3- مشروع تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة بجملة الاستثمارات قدرها 3.4 مليار جنيه

4- مشروع القطار الكهربائى لربط العاصمة الإدارية بالمدن العمرانية الجديدة باستثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه

5- خطى المونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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