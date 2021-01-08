شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تشريعات أقرها مجلس نواب 2016 للنهوض بقطاع الصناعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس النواب المُنقضية مدته كثيرا من التشريعات المهمة لدعم قطاع الصناعة والنهوض به على مدار الـ5 سنوات الماضية، حيث أصدر الكثير من القوانين التى تهدف إلى تقديم الكثير من التسهيلات والمحفزات لقطاع الصناعة والمستثمرين الصناعيين.

ونستعرض فيما يلى أبرز 6 تشريعات أصدرها مجلس نواب 2016 وساهمت فى تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين وتشجيع القطاع:

1- قانون الاستثمار

2- قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

3- قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

4- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

5- تعديلات قانون السجل الصناعى

6- قانون اتحاد الصناعات