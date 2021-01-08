الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر-بيونتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (أ ش أ):

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة موافقة الاتحاد الأوروبي على شراء 300 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، في مضاعفة للأعداد المتواجدة حاليًا داخل الاتحاد.

وقالت لاين - في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" - إن 75 مليون جرعة من اللقاح الجديد ستكون متاحة في الربع الثاني من العام الجاري، على أن تصل باقي الجرعات خلال الربع الثالث والرابع من 2021.

وأضافت :" لدينا عقد بالفعل، لذلك لن يكون هناك مفاوضات مطولة، اللقاح معترف به، ولذلك التصريح مفعل، والدول الأعضاء لديها معرفة عن اللقاح وسيكون لديهم خلفية عن اللوجيستيات المرتبطة به، وستشكل كمية الجرعات الجديدة دفعة إضافية للتلقيح في أوروبا".

وكانت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدو دافعت عن الانتقادات الموجهة حول بطئ عملية التلقيح، قائلة إن خطة التلقيح مدعومة من دول الاتحاد الـ27.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية تلقيح المواطنين بلقاح فايزر-بيونتيك في 27 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم استخدام لقاح موديرنا قريبا بعدما أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بترخيص استخدامه يوم الأربعاء الماضي.