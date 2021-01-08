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صندوق النقد: "المركزي" اشترى أسهما بنصف مليار جنيه لدعم بورصة مصر بعد كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري اشترى أسهما من البورصة المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، للحد من تداعيات فيروس على سوق المال.

وكان المركزي المصري أعلن في مارس الماضي، ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية لدعمها من تداعيات فيروس كورونا، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة الجائحة.

وبحسب أوراق المراجعة الأولى لقرض مصر من صندوق النقد والذي أتاحها أمس، فإن البنك استخدم 500 مليون جنيه من حزمة الـ 20 مليار جنيه المقررة لدعم البورصة.

وكان صندوق النقد قد وافق على برنامج لمصر بقرض قيمته 5.2 مليار دولار، حصلت مصر على شريحتين من القرض بقيمة إجمالية 3.6 مليار دولار، آخرهما ديسمبر الماضي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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