مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر تصادم دراجة بخارية و توك توك، بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا ما أسفر عن مصرع أحمد.ع 26 عاما، وإصابة سليمان إ. ك، 30 عاما، إشتباه ما بعد الإرتجاج.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.