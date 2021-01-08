الإمارات تفتح كافة المنافذ مع قطر اعتباراً من يوم غد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 12:15 مساءً - منذ 32 ثانية

آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 12:05 مساءً

أعلن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 حزيران 2017، عقب توقيع “بيان العُلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وقال بالهول إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وانه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 كانون الثاني الجاري.

وأضاف بأن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد صرح في وقت سابق يوم أمس الخميس إن دول الخليج تعتزم فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.

وأوضح قرقاش في إفادة إعلامية افتراضية، أن الاتفاقية الموقعة في السعودية في قمة لقادة دول الخليج تتضمن “مذكرة بشأن إنهاء الإجراءات خلال أسبوع”، في إشارة إلى الإجراءات الجوية والتجارية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقاطعة التي استمرت 3 سنوات، وذلك بحسب “العربية”.