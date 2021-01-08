شبح انهيار المنازل يرعب البيضاء من جديد.. ضحايا وجرحى ومفقودين في انهيار منزل-التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين -

اهتز، حي مولاي شريف، في الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، على وقع انهيار منزل، آيل للسقوط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنزل يتكون من 3 طوابق، كما أن البحث لا يزال جاريا عن عدد المفقودين داخل البناية المنهارة.

وليلة أمس الخميس، توفي شخص، جراء انھیار سقف فران تقلیدي، بزنقة آسفي بالمدینة القدیمة جراء تھاطل الأمطار الغزیرة التي عرفتھا مدینة الدار البیضاء.

كما خلف هذا الحادث المروع، إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث نقل المصابین إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضروریة، إلا أن واحد منهم توفي في الطریق إلى المستشفى المذكور.

وقد تدخلت السلطات المحلیة والأمنیة وعناصر الوقایة المدنیة لتأمین البنایات المجاورة ومباشرة عملیات الإنقاذ.