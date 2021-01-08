فيضانات البيضاء.. “السخرية” وسيلة رواد مواقع التواصل لنقل معاناتهم

جدة - عبدالحي حسين - لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب سوى عن الفيضانات، التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء، خلال الأيام الجارية.

البيضاويون استشاطوا غضبا جراء الخسائر، التي تكبدوها بسبب البنية التحتية الهشة لأكبر مدينة في المغرب، والتي تعد قلبه النابض، إلا أن بعضهم فضل التعبير عن سخطه بطريقة ساخرة، محملا مسؤولية ما حدث للمنتخبين في مجلس المدينة، على رأسهم عمدة الدارالبيضاء، وشركة “ليديك”.

وتداول نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعربات الترامواي، وهي غارقة في بركمائية، بالإضافة إلى فيديوهات ساخرة، مثل فيديو لشخص استعمل “جيسكي”، بهدف التنقل لوجهته، وذلك في إشارة إلى الارتباك، الذي حدث في طرقات الدارالبيضاء، أو فيديو لقاصرين يسبحون في مياه الفيضانات.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارات في الشوارع، تجري من تحتها المياه، وأحياء تحولت إلى بحيرات.

يذكر أن وزارة التجهيز والنقل دعت المواطنين كافة إلى تأجيل تنقلاتهم، والحيطة، والحذر، بعد النشرة الإنذارية، التي تنبأت بأمطار طوفانية.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن عددا من مناطق المملكة ستشهد تساقط أمطار رعدية قوية (50-150 ملم)، ورياح قوية (75-120 كلم/ساعة)، اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتساقطات ثلجية (20-30 سم) من السبت إلى الاثنين.