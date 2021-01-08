طقس الجمعة.. طقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

وستنزل أمطار وزخات رعدية أحيانا وقوية محليا مع احتمال برد محليا بالريف، ومنطقة سوس، وبالسهول ما بين طنجة وأكادير، فضلا عن نزول أمطار أو زخات بالمنطقة الشرقية، والأطلس، والجنوب الشرقي، والسايس وشمال الأقاليم الجنوبية، وتساقطات ثلجية فوق قمم الأطلس الكبير.

وستهب الرياح قوية إلى محليا جد قوية بالسهول الوسطي، ومنطقة سوس، والجنوب، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بكل من الأطلس والريف، وما بين 4 و10 درجات بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 9 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال ووسط وجنوب شرق البلاد، وما بين 20 و26 درجة جنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي. ب/دك/