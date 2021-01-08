ترامب يتعهد بضمان “انتقال سلس” للسلطة إلى إدارة بايدن

جدة - عبدالحي حسين - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى “المصالحة” بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول، وأكد أنه يريد انتقالا “سلسا” للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في مقطع فيديو، نشره على حسابه في موقع تويتر، إن “إدارة جديدة ستنصب في 20 يناير. تركيزي الآن ينصب على ضمان انتقال هادئ ومنظم وسلس للسلطة. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة”.

وأضاف أنه “ساخط إزاء أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى” التي ارتكبت بمقر الكونغرس.

وقال ترامب مخاطبا مقتحمي الكابيتول “إلى من ارتكبوا أعمال عنف أو تدمير، أنتم لا تمثلون بلدنا. ولمن خالفوا القانون، ستدفعون الثمن”.

وأتت رسالة ترامب هذه ب عيد إعلان متحدثة باسم البيت الأبيض أنه وإدارته يدينان “بأشد العبارات الممكنة” الانتهاكات التي حصلت الأربعاء.

وقالت كيلي ماكيناني في تصريح مقتضب للغاية “أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية”، مشددة على أن “الرئيس وإدارته يدينانها بأشد العبارات الممكنة”.

وأصدر ترامب، صباح الخميس، بيانا مقتضبا التزم فيه بنقل “منظم” للسلطة، مؤكدا من جديد “اختلافه التام” مع نتيجة الانتخابات.